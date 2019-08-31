Россиянка Дина Аверина стала победительницей индивидуального многоборья на этапе Кубка Мирового вызова по художественной гимнастике. Соревнования проходят в Казани и завершатся завтра, 1 сентября.

На второй строчке расположилась сестра Дины Арина, тройку лидеров замкнула представительница Болгарии Катрин Тасева.

Дина Аверина стала лучшей во всех видах программы. Арина показала второй результат в упражнениях с мячом, булавами и лентой. В упражнении с обручем спортсменка пропустила вперед свою сестру и Боряну Калейн из Болгарии.

Завтра состоятся финалы в отдельных упражнениях, россиянки будут выступать во всех видах программы.

Ранее сестры Аверины и Александра Солдатова вошли в состав сборной России на чемпионат мира.