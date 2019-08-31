Защитник «Порту» Йордан Осорио официально стал игроком петербургского «Зенита».

Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых». «Зенит» приобрел венесуэльского защитника на правах аренды до окончания нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа игрока.

«Сине-бело-голубые приветствуют Йордана Осорио в Петербурге», — гласит сообщение на официальном сайте клуба.

Официально: Йордан Осорио — в «Зените»! Сине-бело-голубые и Порту достигли соглашения о переходе венесуэльского защитника. Все подробности и детали: https://t.co/aWJbO8ctfe#ОсориоВЗените pic.twitter.com/2It0tyUCA3 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) August 31, 2019

Ранее стало известно, что за приобретение венесуэльца «Зенит» заплатит 9 миллионов евро.

Известный комментатор Нобель Арустамян выразил мнение, что «Зенит» не рассматривает защитника в качестве игрока основы, но он может стать хорошей заменой для Михи Мевли.