Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук скорее всего не сможет помочь сборной России в отборочных матчах чемпионата Европы-2020 с Шотландией и Казахстаном.

В игре восьмого тура чемпионата России против «Ростова» футболист получил травму. По словам Юрия Сёмина, повреждение может оказаться довольно серьёзным. «У него задняя поверхность бедра. Думаю, в сборную он не поедет», — сказал Сёмин, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Напомним, восьмой тур был заключительным перед паузой на матчи национальных сборных. 6 сентября российской команде предстоит сыграть с Шотландией в Глазго, затем сборная отправится в Калининград, где примет Казахстан. До отправления в Шотландию футболисты проведут сбор в подмосковном Новогорске.