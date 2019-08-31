Новичок «Зенита» венесуэльский защитник Йордан Осорио определился с игровым номером, под которым будет выступать в сезоне-2019/20.

Как сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых», футболист будет играть в футболке с четвертым номером. Ранее под этим номером выступали защитники Саркис Овсепян, Мартин Горак, Ивица Крижанац и Доменико Кришито.

Напомним, о подписании контракта с Осорио стало известно сегодня, 31 августа. Игрок перешел из «Порту» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Затем «Зенит» будет иметь возможность выкупить игрока. Трансфер 25-летнего венесуэльца обошелся петербуржцам в 9 миллионов евро.

Пресс-служба «Зенита» отмечает, что в ближайшее время все желающие смогут приобрести игровые футболки с фамилией Осорио в клубных магазинах.