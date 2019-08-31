В американском Лейк-Плэсиде продолжается второй этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. В 19:40 по московскому времени на лед вышли спортивные пары с произвольными программами.

По итогам первой части соревнований лидируют российские спортсмены Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Они исполнили короткую программу безошибочно и набрали 68,21 балла. Вторыми стали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, за показ короткой программы они набрали 58,66 балла. На третьем месте также расположилась пара из России — Роман Плешков и Алина Пепелева.

Все три дуэта будут выступать в последней разминке. Пепелева и Плешков выйдут на лёд седьмыми, Панфилова и Рылов — девятыми, Ахантьева и Колесов — десятыми.