Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин завоевал серебряную медаль второго этапа юниорской серии Гран-при в американском Лейк-Плэсиде.

Спортсмены шли вторыми после ритмического танца и сохранили свою позицию после произвольного. Сумма их баллов после двух прокатов составила 160.17. Золотая медаль досталась представителям США Эйвонли Нгуен и Вадиму Колеснику, которые набрали 170.80 баллов.

Третьими стали чехи Натали Тащлерова и Филип Ташлер (150.00).

Напомним, ранее бронзовую медаль российской команде принес ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин. Также сегодня будут разыграны награды в женском одиночном и парном катании.