Новичок «Зенита» Йордан Осорио поделился эмоциями от перехода в петербургский клуб.

25-летний защитник признался, что ни с кем не советовался по поводу своего трансфера. «Узнав об интересе, я сразу захотел стать частью «Зенита» и помочь победить во всех турнирах, в которых клуб принимает участие», — сказал футболист пресс-службе «сине-бело-голубых».

Напомним, о подписании контракта с Осорио стало известно сегодня, 31 августа. Игрок перешел из «Порту» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Затем «Зенит» будет иметь возможность выкупить игрока. Трансфер венесуэльца обошелся петербуржцам в 9 миллионов евро.

Осорио уже выбрал себе четвертый игровой номер.