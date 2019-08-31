Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты квалификации на Гран-при Бельгии, где стал 18-м.

Спортсмен признал, что у него не получилось проехать ни одного хорошего круга, так как возникли проблемы с болидом. «Нам не удалось устранить проблему к квалификации — что-то с машиной было совсем не так. Учитывая это, я вполне доволен своим кругом», — сказал Квят, слова которого приводит пресс-служба Формулы-1.

Гонщик остался огорчен тем, что не смог оценить свой потенциал, и выразил надежду, что проблемы удастся устранить до гонки.

Напомним, гонка будет проходить в воскресенье, 1 сентября, и стартует в 16:10 по московскому времени. Пилотам предстоит преодолеть 44 круга, общая продолжительность дистанции составит 308,052 километра.