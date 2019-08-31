Австралийский теннисист Ник Кирьос поддержал россиянина Даниила Медведева, который был наказан за неспортивное поведение в матче третьего круга US Open против испанца Фелисиано Лопеса.

В первом сете Медведев проиграл свою подачу при счете 3:4, после чего вырвал полотенце из рук подошедшего болбоя и бросил ракетку в сторону арбитра. Затем спортсмен подошел к судье и потребовал, чтобы тот слез с вышки. «Вы все странные», — заявил Медведев. Кроме того, по ходу матча Медведев подошел к трибунам и начал саркастически аплодировать зрителям, поддерживавшим Лопеса. Затем спортсмен показал болельщикам средний палец.

Кирьос отреагировал на случившееся и оставил запись на своей странице в «Твиттере». «Ха-ха, я оценил, что Медведев сказал зрителям прошлой ночью», — написал австралиец.

Напомним, Кирьос и сам стал участником скандала. Он повздорил с арбитром из-за надписи на воротнике своей футболки.