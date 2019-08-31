Первая гонка этапа Формулы-2 в Бельгии завершилась трагедией. Соревнования на автодроме «Спа-Франкоршам» были остановлены уже на втором круге из-за страшной аварии.

На выходе из поворота «Красная вода» произошло столкновение с участием Антуана Юбера, Хуана Мануэля Корреа и Марино Сато.

Сато смог самостоятельно покинуть место аварии. О том, в каком состоянии находятся Юбер и Корреа, поначалу не было никакой информации. Сообщалось, что они доставлены в больницу. Позднее стало известно, что Юбер скончался, несмотря на все усилия врачей. Смерть была зафиксирована в 18:35 по московскому времени.

Об этом сообщила Международная автомобильная федерация (ФИА). 22 сентября гонщику должно было исполниться 23 года.

Корреа пока остается в больнице, его состояние оценивается как стабильное.