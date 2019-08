View this post on Instagram

Перед игрой я был вот в таком настроении!! А после игры я не смог себя сфотографировать, потому что волновался больше (во много раз) чем, когда играл сам. Я люблю свою команду, Россию, маму…. спасибо, что живой короче,валидол!!! Вперёд, Россия, я с тобой! Спасибо, всем кто поддерживает нас, это очень. Очень важно. Россия-Нигерия. 82-77