Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился эмоциями от победы сборной России в стартовом матче чемпионата мира в Китае. Подопечные Сергея Базаревича одержали верх над Нигерией.

На своей странице в «Инстаграме» Кириленко поделился снимком, сделанным до матча, и признался, что после окончания встречи уже не смог сфотографировать себя. «После игры я не смог себя сфотографировать, потому что волновался больше (во много раз) чем, когда играл сам», — написал Кириленко под публикацией.

Напомним, сборная России выиграла со счетом 82:77. Следующую игру команда Сергея Базаревича проведет 2 сентября против Южной Кореи.