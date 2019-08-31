«Барселона» и «Пари Сен-Жермен» не прекращают переговоры по поводу возможного трансфера нападающего Неймара. Игрок готов заплатить своему клубу, чтобы перейти в стан «сине-гранатовых».

По информации Sport.es, «Барселона» готова заплатить за бразильского форварда 130 миллионов евро и включить в сделку защитника Жан-Клер Тодибо, хавбека Ивана Ракитича и нападающего Усмана Дембеле, который должен отправиться в Париж в аренду. Однако французский клуб не принимает данное предложение и хочет получить на 20 миллионов больше.

Неймар уже выразил готовность доплатить эти 20 миллионов самостоятельно, но выяснилось, что в состав парижан не хочет переходить Дембеле.

Ранее Неймар сообщил игрокам «Барселоны», что его трансфер скорее всего сорвется.