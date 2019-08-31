В Лейк-Плэсиде завершились соревнования спортивных пар на втором этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Российские пары заняли весь пьедестал почета.

Золотая медаль соревнования досталась Аполлинарии Панфиловой и Дмитрию Рылову, которые набрали 186,92 балла по сумме двух прокатов. Вторыми стали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, судьи поставили им 171,19 балла. Обладателями бронзовых медалей стали Алина Пепелева и Роман Плешков (159,29).

Ранее Глеб Лутфуллин принес российской команде бронзу в мужском одиночном катании, а Диана Дэвис и Глеб Смолкин завоевали серебро в танцах на льду. Сегодня произвольные программы также покажут девушки, где Россию представляет Анастасия Тараканова.