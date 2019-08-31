В американском Лейк-Плэсиде стартовала произвольная программа девушек, которая завершает соревнования второго этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Россию представляет одна участница — Анастасия Тараканова.

После короткой программы Тараканова шла на четвертом месте, поэтому будет выступать в заключительной, сильнейшей разминке. Ей достался 28 стартовый номер, всего на лед выйдут 32 спортсменки.

Лидером соревнований идет 14-летняя американка Алиса Лю, которая в короткой программе не стала прыгать тройной аксель. Спортсменка включила в прокат каскад из тройных лутца и тулупа. На втором и третьем местах располагаются представительницы Южной Кореи Соён Чжи и Ёнджон Пак.

Ранее Глеб Лутфуллин принес российской команде бронзу в мужском одиночном катании, а Диана Дэвис и Глеб Смолкин завоевали серебро в танцах на льду. В парном катании российские дуэты заняли весь пьедестал почета.