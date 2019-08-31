Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов нашел замену Алексею Миранчуку, который был травмирован в матче «Локомотива» с «Ростовом». Приглашение в национальную команду получил полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов.

Об этом сообщает пресс-служба РФС на официальном сайте. Напомним, у Миранчука диагностировано повреждение задней поверхности бедра, он покинул поле на 30-й минуте матча восьмого тура.

6 сентября сборной России предстоит сыграть с Шотландией в Глазго, затем команда отправится в Калининград, где примет Казахстан. До отправления в Шотландию футболисты проведут сбор в подмосковном Новогорске.