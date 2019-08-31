Медведев заплатил 9 тыс долларов за свое поведение в матче с Лопесом

Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован на 9 тысяч долларов за неспортивное поведение в матче третьего круга US Open. Россиянин встречался с испанцем Фелисиано Лопесом и одержал победу со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4.

В ходе матча Медведев несколько раз проявил неспортивное поведение. В первом сете он проиграл свою подачу при счете 3:4, после чего вырвал полотенце из рук подошедшего болбоя и бросил ракетку в сторону арбитра.

Затем спортсмен подошел к судье и потребовал, чтобы тот слез с вышки. «Вы все странные», — заявил Медведев. Кроме того, по ходу матча россиянин показал болельщикам, поддерживавшим Лопеса, средний палец.