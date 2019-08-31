Победа сборной России по баскетболу, новый игрок «Зенита» и трагедия в Формуле-2 — эти и другие новости дня в традиционном дайджесте Nevasport. Для тех, кто мог что-то пропустить.

Баскетболисты начали чемпионат мира с победы

Сборная России по баскетболу успешно дебютировала на чемпионате мира в Китае. Команда Сергея Базаревича обыграла Нигерию со счетом 82:77. Следующую игру команда Сергея Базаревича проведет 2 сентября. Соперником сборной России станет команда Южной Кореи. После матча президент РФБ Андрей Кириленко признался, что испытывал настолько сильное волнение, что не смог даже сделать фото.

«Зенит» усилился защитником «Порту» Йорданом Осорио

Защитник «Порту» Йордан Осорио официально стал игроком петербургского «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых». «Зенит» приобрел венесуэльского защитника на правах аренды до окончания нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа игрока. Футболист будет играть в футболке с четвертым номером.

Гонщик Формулы-2 погиб после аварии на трассе

Первая гонка этапа Формулы-2 в Бельгии завершилась трагедией. Соревнования на автодроме «Спа-Франкоршам» были остановлены уже на втором круге из-за страшной аварии. На выходе из поворота «Красная вода» произошло столкновение с участием Антуана Юбера, Хуана Мануэля Корреа и Марино Сато. Сато смог самостоятельно покинуть место аварии. О том, в каком состоянии находятся Юбер и Корреа, поначалу не было никакой информации. Сообщалось, что они доставлены в больницу. Позднее стало известно, что Юбер скончался, несмотря на все усилия врачей.

Российские пары заняли весь пьедестал на юниорском Гран-при в США

В Лейк-Плэсиде завершились соревнования спортивных пар на втором этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Российские пары заняли весь пьедестал почета. Золотые медали соревнований досталась Аполлинарии Панфиловой и Дмитрию Рылову, вторыми стали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов. На третьем месте расположились Алина Пепелева и Роман Плешков (159,29).

Медведев устроил скандал на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев устроил скандал в матче третьего круга US Open с испанцем Фелисиано Лопесом. Спортсмен поругался с судьей и потребовал, чтобы тот слез с вышки. Перед этим Даниил вырвал полотенце из рук болбоя и швырнул ракетку в сторону арбитра. Кроме того, спортсмен показал средний палец болельщикам, поддерживавшим Лопеса. За свое поведение Медведев был оштрафован на 9 тысяч долларов.

Сборная России лишилась Алексея Миранчука перед матчами отбора на Евро

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не сможет помочь сборной России в отборочных матчах чемпионата Европы-2020 с Шотландией и Казахстаном. В игре восьмого тура чемпионата России против «Ростова» футболист получил травму задней поверхности бедра. Вместо Миранчука приглашение в национальную команду получил полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов.