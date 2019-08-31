Грозненский «Ахмат» принимал «Тамбов» в матче восьмого тура чемпионата России. Игра проходила на «Ахмат-Арене» в Грозном и завершилась вничью со счётом 1:1.

Счёт был открыт уже на 5-й минуте матча: отличился защитник «Тамбова» Максим Осипенко, его ассистентом стал Валерий Чуперка. Гости держали преимущество до самого конца встречи, но упустили победу в добавленное время.

На 92-й минуте Бернанд Бериаша спас «Ахмат» от поражения, отправив мяч в сетку ворот голкипера Гиорги Шелии.

Таким образом, после восьми туров «Ахмат» располагается на двенадцатой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 8 очков. «Тамбов» замыкает таблицу и находится в зоне вылета с 5 очками. Лидером чемпионата идет «Ростов», обыгравший «Локомотив». Однако «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» ещё не сыграли свои матчи 8-го тура.