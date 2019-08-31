Осорио не поможет «Зениту» в матче со «Спартаком»

Новичок «Зенита» защитник Йордан Осорио не поможет команде в матче со «Спартаком», так как клуб не успеет заявить игрока. Встреча состоится уже завтра, 1 сентября, в Москве на «Открытие Арене».

«Это дерби двух столиц, один из принципиальнейших матчей чемпионата, так что всех ждёт хороший футбол. Осорио на него не успеем заявить», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Напомним, о подписании контракта с Осорио стало известно сегодня, 31 августа. Игрок перешел из «Порту» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Затем «Зенит» будет иметь возможность выкупить игрока. Трансфер венесуэльца обошелся петербуржцам в 9 миллионов евро.