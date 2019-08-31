В Лондоне начался вечер профессионального бокса, в рамках которого состоится бой между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Титульный поединок с участием чемпиона WBA, WBO в легком весе Ломаченко станет центральным. Накануне состоялась официальная процедура взвешивания, на которой спортсмены показали практически одинаковый вес — 60,9 кг.

В андеркарде состоится бой с участием россиянина Александра Поветкина и британца Хьюи Фьюри. Ранее Поветкин признал что Фьюри — молодой и непростой соперник, поэтому поединок будет ответственным. «Я рад, что мой бой состоится в Англии, где люди по-настоящему любят бокс», — сказал россиянин.