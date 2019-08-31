Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии, произошедшей во время гонки в Бельгии. Спортсмен был экстренно госпитализирован, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Трагедия произошла сегодня, 31 августа, в бельгийском Спа. Соревнования на автодроме «Спа-Франкоршам» были остановлены уже на втором круге из-за страшной аварии. На выходе из поворота «Красная вода» произошло столкновение с участием Антуана Юбера, Хуана Мануэля Корреа и Марино Сато.

Сато смог самостоятельно покинуть место аварии. О том, в каком состоянии находятся Юбер и Корреа, поначалу не было никакой информации. Сообщалось, что они доставлены в больницу. Позднее стало известно, что Юбер скончался, несмотря на все усилия врачей.

Корреа остается в больнице, у него сломаны обе ноги и поврежден позвоночник.