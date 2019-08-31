Российский лыжник Глеб Ретивых, специализирующийся на спринтерских гонках, рассказал о подготовке к сезону-2019/20.

«На самом деле я в этом году еще не сделал ни одной спринтерской тренировки, это действительно так, идет планомерный и объемный как в километраже, так и в часах тренировочный процесс», — заявил Ретивых, слова которого приводит «Лыжный спорт».

Лыжник отметил, что именно с этим связаны не лучшие выступления на лыжероллерных фестивалях. Ретивых добавил, что в новом сезоне хотел бы попробовать свои силы и в дистанционных гонках, но понимает, насколько высокая конкуренция будет в команде.

Напомним, сегодня, 31 августа, Ретивых выступил на фестивале Мартена Фуркада. В спринтерской гонке он не смог выйти в полуфинал и закончил соревнования на стадии 1/4.