Австралийский теннисист Ник Кирьос обновил обложку на своей странице в «Твиттере». Спортсмен разместил в своем профиле фотографию россиянина Даниила Медведева, показывающего неприличный жест болельщикам.

В матче третьего круга US Open против испанца Фелисиано Лопеса Медведев был оштрафован за неспортивное поведение. Он показал средний палец трибунам, вырвал полотенце из рук болбоя и швырнул ракетку в сторону арбитра. Затем он подошел к судье, назвал его странным и потребовал слезть с вышки.

Кирьосу, который также известен скандальными выходками, понравилось поведение Медведева. «Ха-ха, я оценил, что Медведев сказал зрителям прошлой ночью», — написал австралиец у себя в «Твиттере».

За своё поведение Медведев выплатит штраф в размере 9 тысяч долларов.