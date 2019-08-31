Российский боксер Александр Поветкин одержал победу над британцем Хьюи Фьюри на вечере профессионального бокса в Лондоне. Бой продлился все 12 раундов, Поветкин победил единогласным решением судей.

В заключительном раунде Поветкин провел несколько точных ударов. По итогам встречи все судьи отдали победу россиянину — трижды 117:111.

«Я очень счастлив, очень хороший бой был, интересный бой, мне хочется поблагодарить публику, потому что очень тепло встречали. Хочу поздравить всю Россию», — сказал Поветкин после окончания поединка.

Бой прошел в андеркарде титульного поединка между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом, их встреча станет центральной в рамках сегодняшнего вечера бокса.