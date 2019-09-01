В Нью-Йорке стартовал матч третьего круга Открытого чемпионата США между россиянином Андреем Рублевым и австралийцем Ником Кирьосом.

В предыдущем раунде соперником Рублёва был француз Жиль Симон, который не смог доиграть поединок второго круга до конца. После первого сета, который остался за Рублёвым, Симон снялся из-за проблем с шеей. В первом круге турнира соперником россиянина был Стефанос Циципас из Греции, посеянный под восьмым номером. Рублев выиграл в четырех сетах.

Кирьос на пути к третьему кругу выбил из борьбы американца Стива Джонсона и француза Антуана Оана.