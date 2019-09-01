Лю с четверным лутцем выиграла ЮГП в США, Тараканова — третья

В Лейк-Плэсиде завершилась произвольная программа девушек на втором этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Победу одержала 14-летняя американка Алиса Лю.

Лю лидировала после короткой программы и смогла сохранить свое преимущество в произвольной. Спортсменка исполнила четверной лутц и тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. Спортсменка пыталась прыгнуть второй тройной аксель, но ошиблась.

Второе место заняла кореянка Ёнжон Парк, третьей стала россиянка Анастасия Тараканова. Она была единственной представительницей России, так как Ксения Синицына не смогла прилететь в США из-за проблем с документами.