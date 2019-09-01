Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он встречался с Ником Кирьосом и одержал победу в трёх сетах со счетом 7:6, 7:6, 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 54 минуты, за это время Рублёв сделал 12 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырех. Австралиец записал на свой счет 30 эйсов, четыре раза ошибся на подаче и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух.

В матче 1/8 финала Рублеву предстоит встретиться с представителем Италии Маттео Берретини, который выбил из борьбы Алексея Попырина.

Действующим чемпионом US Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович.