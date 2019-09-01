Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Денис Лебедев заявил о своей готовности возобновиться карьеру. Это произошло после подведения итогов боя Алесандр Поветкин — Хьюи Фьюри в телеэфире.

Лебедев спросил, а как все отнесутся к тому, если он попробует подготовиться бою с Илунги Макабу?

«У меня есть такая мысль. Если людям будет это интересно, то я гото»», — сказал Лебедев на «Матч ТВ».

Лебедев отметил, что перед боем Поветкина у него была некая взволнованность, поскольку показалось, что россиянин был немного уставшим перед поединком. Лебедев боялся, что он потеряет контроль и этим воспользуется британец.

В карьере 40-летнего Лебедева 32 победы (23 — нокаутом), а также два поражения. Первый бой он провел в феврале 2001 года, а летом объявил о завершении карьеры.