Российский теннисист Андрей Рублев подвел итога матча третьего круга с Ником Кирьосом. Рублев вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США австралийца 7:6 (7:5), 7:5, 6:3.

По словам россиянина, Кирьос талантливый парень, с лучшей подачей в туре. Однако это был день Рублева, поэтому он выиграл.

«Просто пытался фокусироваться на себе, чтобы хорошо подавать и удерживать свою подачу. Не ожидал, что смогу выиграть два подряд тай-брейка. Все-таки Ник опытный парень, много выигрывал тай-брейков», — сказал Рублев после матча.

Рублев также в восхищении от того, что ему приходится играть на самом большом теннисном стадионе мира. Высказался россиянин и о следующей сопернике, сказав, что Берреттини проводит свой лучший сезон — с ним придется сложно.

В 1/8 финала Рублев сыграет с итальянцем Маттеор Берреттини, который переиграл австралийца Алексея Попырина в четырех партиях.