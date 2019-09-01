В Лондоне на вечере профессионального бокса, главным событием была титульная встреча в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом. Украинец победил, сохранив титулы по версии WBA Super и WBO. А также взял новый пояс — по версии WBC.

Сам бой начался с инициативы Кэмпбелла, которую Ломаченко отдал умышленно. В третьем раунде уже Василий владел преимуществом, завершая в свою пользу каждый раунд. В пятом и седьмом Ломаченко имел возможность досрочно закончиться бой. В 11-м раунде случился нокдаун, но Кэмбелл устоял до конца боя.

По итогам 12 раундов все судьи отдали безоговорочную победу Ломаченко — 119:108, 118:109, 118:109. Теперь Ломаченко чемпион сразу по трем версиям.