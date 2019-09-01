Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов считает, что в матче восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» чуть больше шансов у московского клуба. Симпатизирующий красно-белым комментатор сделал прогноз на игру.

По словам Шмурнова, от «Спартака» непонятно, что ждать после вылета из еврокубков — злой и раскрепощенной игры или подавленного угрюмого состояния? Как видит Шмурнов, не все в порядке с игрой и у «Зенита».

«Рискну все же поставить на «Спартак», хотя и с оговорками. Возьму индивидуальный тотал «Спартака» больше 1 гола за 1.90 и его же скромную фору (0) за 2.39», — цитирует Шмурнова сайт БК «Олимп».

Матч «Спартак»-«Зенит» состоится 1 сентября на «Открытие Арена» в 19.00. Трансляцию матча можно посмотреть здесь.