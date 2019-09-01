Российский боксер Александр Поветкин рассказал, где и с кем хочет провести следующий бой. Накануне россиянин победил Хьюи Фьюри на арене «О2» в Лондоне. Бой длился 12 раундов.

Поветкин отметил, что, конечно, ему хочется провести бой в России, если получится, поскольку это родная земля.

«Популяризация моего любимого вида спорта в России — это супер», — сказал Поветкин.

Поветкин отметил, что видел, что люди относятся к нему в Лондоне — тепло болеют, переживают. «Конечно, можно и здесь побоксировать», — отметил Поветкин.

Также Поветкин сообщил, что хотел бы провести бой с Тайсоном Фьюри (двоюродный брат Хьюри), который считает, что россиянин не хочет этого поединка.