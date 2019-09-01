Футбольный агент Дмитрий Селюк поведал Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» историю о несостоявшемся переходе Андрея Аршавина в 2008 году. Селюк участвовал в переговорах.

По словам агенты, он договорился о переходу игрока «Зенита» в «Барселону». Общался тогда с Андреем, передал трубку президенту «Барселоны», который ему все предложил.

Селюк отметил, что цена в 15 миллионов евро не стала принципиальной. Для «Зенита» не было важно — 15 от каталонцев или 18 от «Арсенала», поскольку это небольшая разница.

«Я вот помню, что у него на тренировках всегда была шапочка «Барселоны». Он всегда мечтал играть за эту команду. Я договорился, что его купят за 15 миллионов. Однако в конечном итоге трансфер не сложился», — сказал Селюк.

Это было летнее трансферное окно 2008-го года, в котором Аршавин остался в «Зените». Зимой 2009-го года он перешел в «Арсенал».