Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не уйдет из «ПСЖ» в это трансферное окно. «Барселона останется без Неймара.

По информации RMC Sport, об этом сказал источник из окружения 27-летнего бразильца. Ранее форвард «ПСЖ» сообщил игрокам «Барселоны», что трансфера не будет.

Бразилец остался очень недоволен таким положением дел, поскольку приложил все усилия, что «ПСЖ» отпустил его в «Барсу». Стороны не смогли договориться об условиях сделки, хотя испанский клуб предлагал много вариантов.

В прошлом сезоне Неймар сыграл 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне и стал автором 23 забитых мячей, а также сделал 13 результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.