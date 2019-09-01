На стадионе «Петровский», на котором до 2017 года играл «Зенит», может появится крыша над трибунами. По сообщению директора Дирекции по управлению спортивными сооружениями Игоря Васильева, в данный момент прорабатываются варианты установки над местами для зрителей легких навесных конструкций.

«Но надо дождаться проведения экспертизы, если она выявит, что техническое состояние стадиона позволит провести эти работы, то об этом можно будет продолжить разговор», — цитирует Васильева «ПД».

В данный момент на стадионе «Петровский ведутся ремонтные работы по замене газона футбольного поля по требованию комиссиии УЕФА. «Петровский» выступит в качестве тренировочной площадки к Евро-2020, четыре игры которого пройдут в Санкт-Петербурге.

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