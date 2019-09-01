Комментатор Геннадий Орлов предположил, как сложится воскресный матч восьмого тура между «Спартаком» и «Зенитом». По словам мэтра отечественной журналистики, в этой игре нас ждет атакующий футбол.

Орлов подчеркнул, что предположить исход этого матча сложно — все может решить одна случайность.

«Мне кажется, что будет атакующий матч, и одним голом команды не обойдутся. У «Спартака» есть Жиго. Он забивает, но не без ошибок играет сзади. Мне интересно, как «Спартак» найдёт баланс и как сыграет против Дзюбы и Азмуна. Будем надеяться, что вывеска игры себя оправдает», — приводит слова Орлова «Спорт-Бизнес Онлайн».

Также Орлов объяснил проблемы «Зенита» на старте сезона. По его словам, у «Зенита» есть обстоятельства, почему команда теряет очки. Ряд футболистов не добрали форму — прежде всего, это Ерохин и Кузяев. Кроме того, Дриусси выбыл из-за травмы, а это серьезная потеря для команды.

Встреча «Спартак» — «Зенит» начнется в 19.00. Трансляцию игру можно посмотреть здесь.