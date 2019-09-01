Бывший защитник «Зенита» Джамалдин Ходжаниязов продолжит карьеру в азербайджанском клубе «Сумгаит».

В азербайджанском клуб футболист оказался после полугода в белорусском БАТЭ, куда он отправился весной 2019 года. В составе борисовского клуба Ходжаниязов сыграл лишь два матча. Летом 2018 года Ходжаниязов перешел в «Балтику», а затем в это же окно перебрался в «Урал». За «Балтику» Джамалдин сыграл только два матча и вроде бы как пошел на повышение, однако в составе «Уралае» практически не играл.

Напомним, что Ходжаниязов дебютировал в «Зените» еще в 17-летнем возрасте. Лучано Спаллетти поставил его на левый фланг в матче 3-го тура против краснодарской «Кубани». Также игрок сыграл целый матч в Лиге Чемпионов — против датского «Норшелланда». Затем карьера Джамала притормозилась: он был отдан в аренду в «Амкар», а затем перешел в датский «Орхус». В Дании Ходжаниязов провел два года и сыграл 36 матчей, после чего контракт с ним расторнули.