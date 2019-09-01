Бывший защитник «Зенита» Мартин Шктрел едва перешел в «Аталанту», а уже покинет итальянский клуб.

По сообщению La Gazzetta dello Sport, у футболиста возникли проблемы с физической формой, чем оказался очень недоволен главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

Шкртел перешел в «Аталанту» лишь в начале августа, заключив контракт с итальянским клубом на один сезон.

Ранее словак выступал за «Фенербахче», где провел три года. В прошлом сезоне Шктрел сыграл в 27 матчах чемпионата Турции, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

В «Зените» Шкртел играл с 2004 по 2007 год, став в составе команды чемпионом России.