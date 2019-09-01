«Зенит» и «Спартак» определились с формой на очный матч восьмого тура чемпионата России. Хозяйский «Спартак» выйдет на матч в домашней красной форме. «Зенит», играющий на выезде, облачиться в лазурную одежду. Вратарь «Зенита» Андрей Луноев сыграет в зеленой форме.

Зенит» и «Спартак» имеют по 14 очков после семи матчах, команды располагаются на 4-м и 5-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует «Ростов», который после победы над «Локомотивом»» набрал 17 очков, сыграв восемь матчей.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в воскресенье, 1 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи в 19.00. Трансляцию матча можно посмотреть здесь.

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