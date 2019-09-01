Футболисты «Спартака» защитник Айртон и нападающий Резуиан Мирзов не сыграют с «Зенитом». Как сообщает «СЭ», у обоих игроков проблемы со здоровьем.

Айртон имеет недомогание и теперь вернется в строй после паузы на игры сборных. Мирзов выбыл на более долгий срок — 5-6 недель. У футболиста обнаружен разрыв связок стопы и выявлено несколько мелких переломов. Последние матчи за «Спартак» Мирзов играл с травмой.

Айртон перешел в «Спартак» зимой, а Мирзов пополнил состав красно-белых в нынешнее трансферное окно.

Встреча«Спартак» — «Зенит» состоится 1 сентября. Начало — в 19:00 мск. Трансляцию игры можно посмотреть здесь.