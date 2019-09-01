Экс-капитан «Зенита» Доменико Кришито рассказал, что ждет от матча восьмого тура РПЛ со «Спартаком». По мнению защитника, в этот раз «Зенит» должен выиграть.

Кришито рассказал, что несмотря на то, что он уехал в Италию, у него есть возможность смотреть матчи «Зенита». Кришито отметил, что в этом году «Зенит» наконец-то выиграет на «Открытие-Арене», поскольку сильнее.

«Кстати, всегда вспоминаю, как забивал «Спартаку» и отдавал в таких матчах голевые передачи. Особенно памятно, как мы выиграли 5:1 дома, — приводит слова «Матч ТВ» Кришито.

Напомним, что итальянский левый защитник играл за «Зенит» с 2011 по 2018 год. За это время он дважды становился чемпионом России. После сезона 17/18 Кришито вернулся в родное «Дженоа».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 1 сентября и начнется в 19:00 (мск). Трансляцию можно посмотреть здесь.