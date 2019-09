Экс-боец UFC Артем Лобов, выступающий нынче в промоушене кулачных боев BKFC, станцевал брейк-данс на свадьбе друзей. Видео об этом событии можно посмотреть ниже.

Conor and Artem at a friend's wedding in Italy!! pic.twitter.com/Op9AATHDCh

— King Conor McGregor Fans (@KingMcgregorFC) August 30, 2019