Экс-боец UFC Артем Лобов, выступающий нынче в промоушене кулачных боев BKFC, станцевал брейк-данс на свадьбе друзей. Видео об этом событии можно посмотреть ниже.

Conor and Artem at a friend's wedding in Italy!! pic.twitter.com/Op9AATHDCh — King Conor McGregor Fans (@KingMcgregorFC) August 30, 2019

Напомним, ранее ирландский боец русского происхождения Артем Лобов одержал победу над американским боксером-профессионалом Полом Малиньяджи в ходе турнира Bare Knuckle FC 6 во Флориде. Бой на голых кулаках завершился победой Лобова единогласным решением судей.

Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов рассказал, с кем хотел бы провести поединки.