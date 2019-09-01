Экс-боец UFC Артем Лобов, выступающий нынче в промоушене кулачных боев BKFC, станцевал брейк-данс на свадьбе друзей. Видео об этом событии можно посмотреть ниже.

Напомним, ранее ирландский боец русского происхождения Артем Лобов одержал победу над американским боксером-профессионалом Полом Малиньяджи в ходе турнира Bare Knuckle FC 6 во Флориде. Бой на голых кулаках завершился победой Лобова единогласным решением судей.

Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов рассказал, с кем хотел бы провести поединки.