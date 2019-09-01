Московский «Спартак» официально подтвердил переход полузащитника пражской «Славии» Алекса Крала. Сумма трансфера составила около 12 миллионов евро. Чех подписал контракт со «Славией» на долгий срок.

Крал является воспитанником «Славии». Хавбеку оборонительного плана всего 21 год, он хорош в длинных передачах.

Всего за «Славию» Сычев отыграл 30 матчей, в которых стал автором забитого мячей и сделал две голевые передачи. Ранее футболист играл за «Теплице».

Крал является игроком сборной Чехии — он сыграл в трех матчах и голов не забивал. По словам руководителя «Славии», он не хотел продавать Крала, но «Спартак» предложил слишком большие деньги.