В понедельник на арене «Металлург» СКА дебютирует в новом сезоне КХЛ гостевым матчем против «Металлурга».

В это межсезонье СКА сыграл два турнира — неудачно в Сочи и успешно, победив в Петербурге на Мемориале Пучкова.

В новый сезон СКА поведет за собой первая тройка, состоящая из капитана команды Сергея Плотнихова, финна Йори Лехтеря и новичка Владимира Ткачева.

Матчем в Магнитогорске СКА открывает выездную серию. 4 сентября команда Алексея Кудашова сыграет в Челябинске против «Трактора», а шестого сентября против екатеринбургского «Автомобилиста».

Начало матча в Магнитогорске в 17.00 по московскому времени.