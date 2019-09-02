Сборная России сыграет свой второй матч на чемпионате мира в Китае. Соперником россиян в рамках группы B станет Южная Корея. Предыдущую игру команда Сергея Базаревича начала с победы в сложном матче против Нигерии («+5).

Южная Корея свой первый матч проиграла, крупно уступив «Аргентине» — 69:95. Сергея Базаревич отметил, что в составе команды есть несколько неплохих игроков задней линии.

Команды играли в последний раз в 2012-м году — также в ходе олимпийской квалификации национальная сборная России крупно выиграла со счетом 91:56.

Игра между Россией и Южной Кореей начнется в 15.30