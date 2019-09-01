Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера вернется в Россию. Уже известна дата: итальянец посетит Москву 12 сентября. В это время пройдет церемония награждения международной премии «Football Heroes Awards», в которой Каррера примет участие.

«Рад снова приехать в Москву и принять участие в премии Football Heroes Awards. Это здорово, что церемония соберёт всех тех, кто развивает футбол по всему миру», — цитирует Карреру Sport24.

Напомним, что Карерра отработал в «Спартаке» в период с 2016 по 2018 годы. Под его руководством красно-белы впервые за 17 лет стали чемпионом страны. В октябре 2018 года Каррера был отправлен в отставку, а в данный момент является безработным