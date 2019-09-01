Итальянский «Дженоа» и московское «Динамо» договорились о переходе шведского полузащитника Оскара Хильемарка. Сообщается, что бело-голубые заплатят за 27-летнего футболиста 500 тысяч евро.

В прошлом сезоне в составе «Дженоа» Хильемарк сыграл 18 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу. В «Динамо» полузащитник должен составить конкуренцию игрокам центральной оси — Роману Нойштедтеру, Артуру Юсупову и Шарлю Каборе. Известно, что два года назад Хильемарк мог перейти в «Спартак».

Хильемарк был в составе сборной Швеции на Евро-2016, а также участвовал в чемпионате мира в России. В составе сборной Швеции хавбек сыграл 27 матчей и забил два гола.