Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова поведала о трудностях перехода из одиночного в парное катание. Фигуристка выступает в паре в шоу «Руслан и Людмила». Автором проекта является олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. В ходе шоу Сотникова катается вместе с участником Олимпиады 2018 года Алексеем Рогоновым.

Сотникова отметила, что опасалась, что будет тяжело привыкать к катанию в паре, поскольку является одиночницей. Однако справилась всего за полтора дня и вошцла в программу.

«Рада, что могу пробовать новое и учиться. Я получаю положительные отзывы от публики как при личных встречах, так и через социальные сети», — приводит слова Сотниковой Hello.

Последний раз Сотникова выступала в соревнованиях в сезон 2015/16. Фигуристка не объявляла о завершении карьеры. В 2014 году она стала первой олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.