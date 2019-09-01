В Петербурге готовятся к главному яхтенному событию Северной

столицы – Чемпионату города по парусному спорту. Соревнования традиционно проходили в акватории Невской губы Финского залива.

1 сентября регата не состоялась из-за безветренной погоды. Паруса были не готовы к тому, чтобы привести яхты в движения.

Организатором регаты является комитет по физической культуре и спорту и Санкт-Петербургский парусный союз.



Чемпионат Санкт-Петербурга по парусному спорту – это древнее соревнование Северной столицы. Первая регата была проведена еще до Второй мировой войны.

Сегодня это главный старт сезона в городе на Неве, в котором может

принять участие любой желающий. Успешное выступление на регате дает возможность получить разряд.

Благодаря своему масштабу, чемпионат представляет собой грандиозное парусное

зрелище, дающее наиболее полное представление о профессиональном и любительском

яхтинге в городе.

Ежегодно побороться за титул чемпиона на воду выходят более 70

судов, а суммарное число участников превышает 400 человек. В регате выступает

большинство классов яхт, представленных в Петербурге.