После двух матчей без побед у Сергея Семака могут возникнуть мысли что-то поменять в стартовом составе «Зенита». Впрочем, может тренер пойдет и от обратного, предоставив возможность исправиться своим игрокам в таком важном матче для клуба.

В воротах сыграет Андрей Лунев. В центре защиты пока никуда не деться без пары Ракицкий-Иванович. А вот по краям обороны возможны варианты. Слева большие шансы сыграть с первых минут имеет Юрий Жирков — наверняка он выйдет в основе, учитывая два фактора: хорошая форма Жиркова и его исторически удачная игра против «Спартака». Если Семак не станет отступать от схемы, то направо пойдет Дуглас Сантос.

Пара центральных хавбеков Барриос-Оздоев — на своем месте. На местах и тандем впереди — Дзюба-Азмун. Наибольшую загадку для «Спартака» представляют атакующие крылья «Зенита». Ясно, что должен сыграть Дриусси, но выйдет ли аргентинец с первых минут, учитывая, что он только-только оправился от травмы. Интересно кого предпочтет Семак из четверки паспортных игроков — Шатова, Ерохина, Кузяева или Сутормина?

Состав «Зенита» в матче со «Спартаком» (версия Nevasport): Лунев — Сантос, Иванович, Ракицкий, Жирков — Барриос, Оздоев — Кузяев, Шатов — Дзюба, Азмун